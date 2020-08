Flay e Felipe Prior trocaram beijos em festa

A fofoca é atrasada, mas como ninguém nunca contou, a gente fala assim mesmo: os ex-BBBs Flay e Felipe Prior trocaram beijos no aniversário do arquiteto, em junho. A cantora, inclusive, levou um presentão pra ele: um tênis Gucci avaliado em R$ 5 mil. Flay e Prior estreitaram a amizade após o fim do 'BBB 20' e, segundo nos foi informado, não há nada sério entre os dois. Nós procuramos Flay, que prontamente negou que tenha ficado com o amigo. Mas a gente já sabia que ela negaria...