Marido da Simone acha que desta vez o casal terá uma menina

Desde que soube que a mulher, Simone, da dupla com Simaria, está grávida, Kaká Diniz conta os dias para saber o resultado do exame de ultrassonografia marcado para o próximo dia 18 e assim a dupla poderá fazer o chá de revelação do sexo do bebê dez dias depois, durante uma live. Eles, que já são pais de Henry, de 6 anos de idade, juram que não têm preferência. "A gente quer que venha com saúde. O que Deus nos mandar vai ser super bem-vindo", explicou o empresário para a coluna nesta sexta-feira (14). Ele não negou que acha que desta vez é uma menina. "Acho que é uma menina. A minha intuição diz isso, mas vamos descobrir no chá revelação. Será uma surpresa para nós também".

Kaká não antecipou, mas contou nos seus stories também nesta sexta-feira que o casal já escolheu os nomes.