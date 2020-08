Mc Mirella fecha parceria e ganha presentes avaliados em mais de R$ 150 mil

Ostentação pura. Foi assim que começou a tarde desta sexta-feira (14)da MC Mirella. A cantora compartilhou com seus seguidores no Instagram que tinha fechado a maior parceria de todos os tempos. E não é pra menos! Ela ganhou ‘mimos’ avaliados em mais de R$ 150 mil.Entre os recebidos estão diversos aparelhos de celular,notebook, computador, tablet e relógios de última geração, todos da marca Apple. Mirella ainda contou que a empresa parceira foi do Rio de Janeiro até São Paulo só para levar os presentes. Quem pode, pode, né?