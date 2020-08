Globo mira marido de Carlinhos Maia para 'BBB 21'

Parece que o 'BBB21' caminha para ser uma versão 2.0 da edição deste ano. A coluna soube que a produção do reality da Globo tem sondado alguns influencers para participar da próxima temporada da atração, entre eles, Lucas Guimarães, marido do humorista Carlinhos Maia. Falando no Lucas, esta colunista soube que ele está bem cotado nas emissoras. Antes do convite para participar de 'A Fazenda', ele já havia sido sondado para participar do programa 'A Ilha', que estrearia este ano na Record, mas acabou sendo cancelado por conta da pandemia. Lucas, inclusive, chegou a entrar na dieta para sua participação na atração, que exige preparo físico.