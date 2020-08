Tiago Reis, atacante do Vasco, reservou a noite desta sexta-feira (15), para comemorar mais uma primavera. O jogador reuniu a família no restaurante Blá Blá, na Freguesia, Zona Oeste do Rio, para celebrar seus 21 anos. Em vez de bolo, o parabéns foi feito com uma sobremesa do estabelecimento. A coluna deseja felicidades ao craque neste novo ciclo.