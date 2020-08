Pai de santo de Anitta se pronuncia após coluna publicar afastamento da cantora

Depois que esta coluna foi procurada por fontes ligadas ao terreiro de Candomblé que Anitta frequenta em Nova Iguaçu - RJ, e publicar que o pai de santo da cantora ficou magoado com o afastamento da Poderosa durante o período da pandemia, o religioso se pronunciou, através de um vídeo enviado pela assessoria de imprensa da Poderosa.

"Eu, Sérgio Pina, e Larissa de Macedo estamos em harmonia. Já disse e repito: o sagrado só pertence a nós", disse pai Pina sobre sua atual relação com Anitta. Esta coluna fica feliz que tenha ficado tudo bem entre os dois.

Relembre o caso

Esta coluna que ninguém lê descobriu que a relação de Anitta com seu pai de santo, Sérgio Pina, já não era mais a mesma. Fontes ligadas à casa de santo do religioso revelaram que ele estava magoado com Anitta, após ela ter deixado de procurá-lo no período da pandemia.

Pai Pina sofreu um pré-infarto logo no início da chegada do novo coronavírus ao Brasil e, segundo pessoas ligadas ao zelador de santo, Anitta fez pouco caso. Tanto que nem procurou saber da saúde do pai de santo. Além disso, ela também teria 'praticamente esquecido' que tem casa de santo: a moça não aparece por lá faz tempo. Outro fator que também teria contribuído para estremecer a relação foi o fato de a Poderosa ter frequentado outro barracão do candomblé, em Salvador, e ter visitado o terreiro que sua amiga e ex-BBB Ariadna Arantes frequentava. Anitta, inclusive, saiu do grupo de WhatsApp que pai Sérgio mantém com seus filhos de santo. Ao ser procurada, a cantora já havia negado que estivesse afastada.