Luciana Gimenez aprende a soltar pipa com o filho caçula

Luciana Gimenez aproveitou o fim de semana para soltar pipa com o filho mais novo, o Lorenzo, fruto do relacionamento da apresentadora com o empresário Marcelo de Carvalho. No terraço de sua nova cobertura, em São Paulo, a mãe coruja acompanhava de perto como o menino manuseava a pipa. Em determinado momento, Lorenzo resolveu ensinar a mãe a segurar a linha para manter a pipa no alto. E no meio da brincadeira, ele até ariscou fazer uma aposta com a apresentadora: "você me dá 50 dólares se eu pular na piscina agora?", questionou, enquanto Luciana o fazia vestir um casaco para se proteger do dia frio e cinzento. "Ele quer em dólar. O negócio aqui começou cedo. Te dou um real", brincou Gimenez.