Darlin, mãe de Lexa, acumula R$ 11 mil em multas no condomínio

Darlin Ferratry, mãe da cantora Lexa, tem sido alvo de reclamações dos vizinhos do condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo um dos moradores, que preferiu ter sua identidade preservada, de duas a três vezes por semana tem música alta na casa da empresária, mesmo quando não há festa. Por conta disso, Darlin já teria sido notificada algumas vezes pelo condomínio e recebido cerca de R$ 11 mil em multas.



"A movimentação na casa é inadequada nesses tempos de pandemia, mas o barulho é o que mais incomoda. Muita gente está trabalhando em home office, as crianças estão estudando em casa e, do nada, começa uma música altíssima. Não tem hora. Pode ser num sábado à noite, domingo ou dia de semana. E quando abordada, ela não dá importância e costuma debochar dos seguranças. É inaceitável que a diversão de uma casa custe a tranquilidade das outras", desabafa um dos condôminos.



No último sábado, após tomar conhecimento das reclamações, através desta coluna, Darlin usou os stories do Instagram para avisar que iria comemorar o aniversário do filho de 23 anos à noite. "Está tudo tão incrível, afinal, não é todo dia que a gente pode comemorar 23 aninhos ao lado do filhote. E é só a gente mesmo da família. Tô bem animada. Vamos ligar um pouquinho o som, vamos nos divertir um pouco, com moderação e com amor. Já quero me antecipar que eu vou ficar animada hoje, mas com muito respeito e carinho por todo mundo, porque a gente tem vizinhos e tem que cuidar bem deles", disse a empresária.



A coluna procurou a assessoria de Darlin para saber se ela iria se manifestar sobre sobre as reclamações da vizinhança e multas, mas não tivemos retorno até o fechamento desta matéria.