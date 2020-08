Bruno Gagliasso mostra primeiro banho com o filho Zyan: 'novas experiências'

Bruno Gagliasso já é pai de Titi e Bless, que foram adotados após passarem a primeira infância no Malawi. Mas só agora o ator está vivendo a experiência de cuidar de um bebê recém-nascido. Neste domingo (16), Gagliasso compartilhou com seus seguidores no Instagram o registro de seu primeiro banho no chuveiro com o caçula Zyan.

"Essa semana dei o primeiro banho de chuveiro dele e foi um momento bem especial entre pai e filho. Confesso que estava inseguro, mas a forma como Zyan me olha faz tudo virar força. Seus olhinhos fixos em mim, atentos, criando uma conexão linda, como se ele fosse capaz de compreender o meu medo e dissesse “calma, ta tudo bem, papai”. E acho mesmo que ele entendeu e deu seu recado. E essa nossa nova ligação, feita de amor e olhares, encheu meu coração de paz. Quem diria que um dia eu ficaria emocionado por tomar banho!? Coisas que a paternidade nos dá de presente . Te amo, filho. Amo aprender com você. Amo tudo que já existe entre nós", descreveu o galã.

O ator ainda falou um pouco sobre as novas experiências que vem tendo com o bebê. "Zyan está descobrindo o mundo e com ele estou conhecendo novas experiências da vida. Mais uma vez! A chegada de um filho sempre transforma tudo ao redor. Foi assim com a Chissomo, com o Bless e não seria diferente agora."