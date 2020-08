Artistas e influenciadores devem participar de festas da 'Fazenda'. Entenda

Esta coluna já havia antecipado que a Record, seguindo os mesmos passos da Globo, adotaria as apresentações virtuais de atrações musicais nas festas semanais de 'A Fazenda'. Pois bem. Nós descobrimos também que as festas não contarão apenas com musicais. A produção do reality já vem sondando alguns artistas e influenciadores digitais para marcarem presença no momento de comemoração dos peões, também de forma virtual, é claro.