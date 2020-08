Na UTI, sertanejo Cauan, dupla de Cleber, apresenta piora em quadro clínico

Internado desde a última quarta-feira e diagnosticado com a Covid-19, o sertanejo Cauan, da dupla Cleber & Cauan, apresentou piora em seu quadro clínico. Em comunicado divulgado pela equipe do artista, apesar da piora, o cantor segue estável e sendo medicado.

"A tomografia mostrou piora do comprometimento pulmonar, que agora é de 70-75%. Cauan continua internado na UTI, estável, fazendo uso de vários medicamentos (antibióticos, anticoagulante, plasma do convalescente, dentre outros) e em oxigenioterapia contínua", informa o comunicado.

O músico sentiu febres e dores no corpo na sexta-feira anterior, dia 7. Na segunda-feira (10), ele recebeu o diagnóstico de covid-19. Na última quarta-feira, retornou ao médico com febre altíssima. Realizou raio X do tórax e o resultado apontou que o pulmão estava comprometido em mais de 50%.



Confira o comunicado na íntegra:

"Quanto ao quadro de Saúde de Cauan Máximo:



Agradecemos a todos pelas orações, pela torcida, pelas mensagens positivas e pelo carinho e pedimos que continuem se lembrando dele nas suas preces.

Acreditamos que Deus vai tirar nosso @cauancec dessa."