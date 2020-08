Zezé Di Camargo completa 58 anos ao lado da família

Zezé Di Camargo completa 58 anos nesta segunda-feira (17). Mas o aniversário foi comemorado no último domingo (16), ao lado da família, na fazenda É o Amor. Tudo foi organizado pela mulher do sertanejo, Graciele Lacerda. Dona Helena e seu Francisco, pais de Zezé, foram cantar parabéns ao lado do filho.

"É maravilhoso estar com os meus pais e ter a sensação de que este é um presente de Deus: poder cuidar deles. Só tenho o que agradecer neste aniversário. O amor de todos, a saúde... De pedido, quero a saúde do mundo! Porque o mundo estando bem, o bem nos mantém! Recebi essa homenagem da Gra, que sempre cuida de todos os detalhes. Ela é um detalhe que torna inteiro todos os momentos que compõem a minha vida. Ela tem me ajudado com o meu pai, tem sido presente em tudo e a todo momento. Ela é o meu presente!", contou o sertanejo à coluna, com exclusividade.

Veja o vídeo: