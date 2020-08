Diego Grossi recebe moto que ganhou de Lucas Viana

O ex-BBB e ex-Fazenda Diego Grossi recebeu nesta segunda-feira (17) o presente que ganhou de Lucas Viana, campeão de 'A Fazenda 11'. Em dezembro do ano passado, Lucas resolveu dar de presente a Diego, que ficou em terceiro lugar no reality show da Record, a moto que ganhou durante uma competição disputada justamente pela dupla. "Obrigado irmão @eulucasviana chegou aqui e ela é linda, você é uma grande pessoa. Sabe disso! Seja o seu melhor sempre, saiba que pode contar sempre", escreveu Diego no Instagram.













Durante o programa, Diego e Lucas disputaram uma prova que valia a moto como prêmio. Diego quase ganhou, mas Lucas tirou um dado e fez o seu adversário voltar ao ponto de partida do jogo e acabou vencendo a disputa. O ex-peão ficou arrasado e Lucas resolveu dar de presenta a moto para o ex-BBB que terminou em terceiro lugar. A vice-campeã do reality da Record foi Hariany Almeida.