'Pedaço de melancia', brinca Anitta após aprovar massagem modeladora no bumbum

Anitta descobriu uma massagista brasileira em plena ilha da Sardenha, na Itália, e nesta segunda-feira (17), a cantora se entregou aos prazeres de uma massagem modeladora e resolveu compartilhar com seus seguidores uma parte da sessão em vídeo. "Olha o que eu arrumei no meio da Sardenha uma brasileira para botar minha bunda lá no alto", contou. "Está parecendo um pedaço de melancia! Tudo que eu queria!", brincou Anitta.

Anitta pede 'bunda lá no alto' para massagista brasileira na Sardenha pic.twitter.com/c7qnBuKWqW — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) August 17, 2020