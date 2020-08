Apresentador do Jornal Nacional sofre infarto

O apresentador Filipe Toledo, da TV Gazeta, afiliada da Globo em Alagoas, sofreu um infarto na madrugada desta segunda-feira (17) e está internado em um hospital particular de Maceió. O jornalista passou mal em casa, dirigiu-se a unidade de saúde e lá a equipe médica detectou uma obstrução na artéria coronária. Ele acabou sendo submetido a um cateterismo e deve continuar internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) pelas próximas 48 horas.

Filipe tem 40 anos e é chefe de redação da TV Gazeta. Ele apresenta a segunda edição do telejornal local, o ALTV, e trabalhou normalmente na última sexta-feira (14). No ano passado, o jornalista representou Alagoas nas comemorações de 50 anos do Jornal Nacional.

Por meio de nota nas redes sociais, a TV Gazeta de Alagoas confirmou o caso e “agradece, junto com a família, as orações pela saúde do Filipe e deseja uma boa recuperação”.