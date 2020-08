Cauan, da dupla com Cleber, continua em estado grave e respira por aparelhos

Cauan Máximo, da dupla Cleber & Cauan, segue em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos na UTI de um hospital em Goiânia. De acordo com nota oficial divulgada no início da noite desta segunda-feira (17), "os exames laboratoriais mostraram piora, porém, clinicamente ele está um pouco melhor".



"Agradecemos a todos pelas orações, mensagens de apoio e o carinho que estamos recebendo nesse momento", completa a nota. Cauan teve diagnóstico positivo para a Covid-1 confirmado na terça-feira (11) e, desde então, seu estado de saúde se agrava. No domingo (16), a equipe médica divulgou que o cantor estava com os pulmões comprometidos de 70% a 75%.

Cauan começou a sentir febre e dores no corpo na sexta-feira (7). A mulher do cantor,Mariana Moraes, também foi diagnosticada com coronavírus, mas com sintomas leves.