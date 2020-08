Rede TV! fica fora do ar por alguns minutos

Os telespectadores não entenderam nada quando no meio do telejornal Rede TV! News, a emissora saiu do ar. Foram um pouco mais de 10 minutos sem sinal ao vivo no ar e a produção colocou rapidamente uma atração antiga no lugar. Depois de um tempo, o apresentador Mauro Tagliaferri voltou pedindo desculpas pela falha e informou que tinha acontecido problemas técnicos na transmissão.

RedeTV! Sai do ar por Problemas técnicos e volta somente agora pic.twitter.com/PLTCKmh9Cy — Alan (@AlanHDTV) August 17, 2020