Mariano adota estratégia de Manu Gavassi para ‘A Fazenda'

Esta coluna,que ninguém lê, já havia antecipado no dia 13 de julho que o sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz, havia acertado com a Record sua participação em ‘A Fazenda’. Pois bem. Agora, nós descobrimos

que o cantor já tem uma estratégia de jogo traçada antes mesmo de se confinar. Mariano se planejou para seguir os passos de Manu Gavassi, no ‘BBB20’, e deixou uma sequência de vídeos gravados para que sejam utilizados para atualizar suas redes sociais enquanto estiver participando do programa. Mariano já gravou todo o conteúdo que precisava em dois finais de semana. Os vídeos devem ser compartilhados pelos administradores dos perfis dele diariamente.

Além dos vídeos, Mariano ainda aproveitou para pedir dicas para a sua ex-namorada, a modelo Carla Prata, que participou da edição 2015 da ‘Fazenda’. A coluna só achou um pouco esquisito o principal conselho que a moça deu a ele: ‘não se envolver com ninguém, porque quem forma casal não ganha reality’. Essa é justamente uma das preocupações do sertanejo, que adora um xaveco e não consegue ficar muito tempo sem beijar na boca.

Mariano, esta colunista nunca participou de um reality, mas nem preciso dessa experiência pra saber que a última edição da ‘Fazenda’ teve como finalista o então casal Hariany Almeida e Lucas Viana. Ah, a Bárbara Evans também formou casal e saiu campeã da edição 2013 do reality. Na nossa humilde opinião, você deve se jogar, sim e ficar bem esperto com a possibilidade de estar diante de um ciúme disfarçado de conselho.