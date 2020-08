Polícia acaba com rave de ex-peão no Rio

Uma rave que começou no domingo, em um sítio em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, e terminou só na manhã de ontem, foi marcada pela presença de policiais militares que foram acionados pela vizinhança para acabar com a algazarra. O que ninguém sabe e a coluna conta agora, é que o produtor da festa é o ex-peão da ‘Fazenda’ Jorge Sousa, marido da atriz Laura Keller, que há poucos dias deu à luz ao primeiro filho do casal, Jorginho.

Algumas imagens enviadas à esta colunista mostram Jorge agradecendo a presença do público, que esgotou os ingressos e estava fazendo aglomeração em frente ao palco. Jorge ainda aproveitou para comemorar seu aniversário no evento: “Eu nem sabia que tinha tanta gente que gostava de mim. Muito obrigado. Vamos cortar o bolo e quem quiser comer bolo chega aí. A gente tem um montão de surpresa ainda até o resto da noite. A gente vai até seis horas da tarde”, disse o produtor, no início da noite de domingo. Mas a polícia chegou ao local logo no início da manhã e acabou com a festa por volta das 8h.

A coluna procurou Jorge Sousa, que não se manifestou sobre a polêmica rave até o fechamento desta matéria.