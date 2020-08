O novo visual de Bianca Andrade

Bianca Andrade surpreendeu os fãs na tarde de ontem ao aparecer com os cabelos bem mais curtos. A digital influencer e apresentadora contou a novidade através de um vídeo em seu Instagram e assumiu estar adorando o novo visual depois de muitos anos com os fios compridos. "Estou curtindo me ver no espelho. Eu arrisco dizer que esse agora é o meu cabelo favorito e olha eu amo ter os fios mais longos, cabelão", explicou Bianca. A coluna curtiu o resultado!