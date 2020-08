Atriz Vanessa Machado vira empresária do ramo da beleza

A atriz Vanessa Machado, que faz sucesso no Youtube com seu canal sobre dicas de maquiagem e beleza ara mulheres a partir dos 30 anos, acaba de lançar seu Blend de óleos Eight, desenvolvido pela Dermociência. É uma combinação de seis óleos vegetais e dois essenciais que, juntos, auxiliam no tratamento de todos os tipos de pele – das secas às mais oleosas. “Quando pensei na criação desse produto, queria algo que fosse capaz de ajudar as pessoas. Além de deixar sua pele mais bonita, é um permanente tratamento de cuidado com a pele”, diz ela,que em breve volta a estar no ar.



Vanessa esteve na novela 'Laços de Família', de Manoel Carlos, que será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na TV Globo. Sobre o fato de muita gente criticar as novelas antigas do autor por trazerem assuntos de forma machista, ela sai em sua defesa. “Acho que Manoel Carlos retrata com maestria a vida cotidiana. Essa novela é muito amada”.















Crédito das fotos: Vinicius Mockzuki