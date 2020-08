Israel Cassol pede um bolo temático para comemorar a cura da Covid-19

Lembram de fashionista Israel Cassol, que viria de Londres, onde mora, para participar de 'A Fazenda'? Ele fez uma festa para comemorar a cura da Covid-19. O rapaz pediu um boleiro para fazer um bolo temático do coronavírus porque queria celebrar com alegria o fim da doença. Foram praticamente 30 dias internado em um hospital e Israel diz que só tem motivos para festejar com uma iguaria bem animada e, claro, gostosa. Cassol perdeu a vaga no reality da RecordTV justamente por ter testado positivo para a Covid-19.