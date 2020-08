A coluna recebeu um vídeo na madrugada desta terça-feira (18), em que mostra Rafa Kalimann e Daniel Caon na cama de um hotel junto com a pequena Soso, sobrinha de ex-BBB. Enquanto Daniel e a menina assistem a um vídeo juntos no celular, a influencer brinca: "Abandonada por vocês". Eles estão em uma casa de frente para o mar em Trancoso, no litoral da Bahia.

