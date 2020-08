Após passar por cateterismo, apresentador de TV tranquiliza os fãs

A coluna noticiou que o apresentador do ALTV 2ª Edição, Filipe Toledo, sofreu um infarto no último domingo (16). O jornalista - que esteve à frente do 'Jornal Nacional' durante as comemorações dos 50 anos do telejornal, em 2019 - passou por um cateterismo e usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores. "Está tudo bem! Deus é bom!", escreveu ele, ao publicar uma foto nos stories da sua conta oficial no Instagram.



Filipe ainda está internado, mas se recupera bem. Por enquanto, o jornalista segue em observação no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI).



Felipe estava em casa, quando começou a passar mal. Ao chegar no hospital, foi submetido a exames, que constataram uma obstrução da artéria coronária. O apresentador tem 40 anos e também é o chefe de redação da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo em Alagoas.