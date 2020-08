Aos 79 anos, a atriz Neuza Borges deu entrada na manhã desta terça-feira (18), no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, se queixando de fortes dores. Em vídeo publicado pelo site BNews, Neuza aparece gritando de dor ao sair do carro para entrar na emergência. Neuza não possui plano de saúde e por isso precisou recorrer à rede pública do estado.

De acordo com as primeiras informações, Neuza Borges estaria há quase dois meses sentindo fortes dores no quadril, após ter sofrido dois AVCs (Acidente Vascular Cerebral). A assessoria de imprensa do hospital confirmou a internação da atriz e emitiu o seguinte comunicado: "A atriz Neuza Borges foi admitida na unidade de emergência do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador (BA), com quadro clínico de mal-estar. Encontra-se lúcida e fará uma série de exames diagnósticos."