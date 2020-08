Guilherme Stoliar deixa presidência do SBT para Renata Abravanel assumir

O executivo Guilherme Stoliar deixou oficialmente a presidência do SBT nesta terça-feira (18). Renata Abravanel, filha caçula de Silvio Santos, será a substituta no cargo. A coluna procurou a assessoria de imprensa do canal, que afirmou ainda não ter uma data definida para que Renata comece no comando da emissora do dono do Baú.