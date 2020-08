Lady Chokey já faz sucesso como gamer no universo de streamers: 'Fui aceita!'

Após se tornar a nova integrante do universo de gamers e streamers, Lady Chokey mergulhou de cabeça nessa nova empreitada que, além de divertida, requer muito comprometimento e tempo livre. "Essa quarentena me abriu muitas portas e novos horizontes. Tenho passado as madrugadas fazendo lives e jogando um GTA RP que simula a vida real e já me sinto muito bem aceita no universo dos streamres, mesmo sem ter esse histórico. Tenho uma das características mais importantes para ser uma gamer de sucesso, nunca entro no jogo pra perder (risos)", disse Lady, que faz suas lives pela plataforma Facebook Gaming, direto de seu estúdio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.