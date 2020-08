'Jamais irei expor ou atacar ela', diz Amanda Djehdian após ser atacada pela ex-BBB Angélica Ramos

A ex-BBB Angélica Ramos surpreendeu seus seguidores desavisados ao citar, de forma bem agressiva, digamos, sua ex-amiga de confinamento Amanda Djehdian. "A Jaque até dá pra dar um desconto, mas a pseudo papel de trouxa só por Deus. Já estou com o isqueiro na mão para tacar fogo do feno", disse Angélica, ao comentar rumores que Amanda estaria disputando vaga em 'A Fazenda' com a ex-BBB Jaqueline Grohalski.

Galeria de Fotos Amanda Djehdian Reprodução de internet Amanda Djehdian Reprodução de internet Amanda Djehdian Reprodução de internet Amanda Djehdian Reprodução de internet Amanda Djehdian e Angélica Ramos Reprodução internet

A coluna então procurou Amanda para esclarecer a treta entre as duas. A empresária afirma ter tomado a iniciativa de se afastar de Angélica por não concordar com algumas atitudes dela: "Não houve briga, pois não houve discussão, como em qualquer relacionamento, em uma relação de amizade gosto de manter em minha órbita pessoas que compartilham de valores semelhantes aos meus. Com tudo que li e ouvi, apenas optei em não manter contato algum. Jamais irei expor, ou atacar a ela ou qualquer mulher que por algum motivo tive algum desentendimento. Acho ela uma mulher incrível, tem uma história de vida linda e merece meu respeito."