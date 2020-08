Família de Cauan, da dupla com Cleber, nega pedido de ajuda financeira

Cauan - Reprodução

A família de Cauan Máximo, da dupla com Cleber, usou as redes sociais nesta terça-feira (18) para denunciar um golpe envolvendo o sertanejo, que está internado em um hospital particular na cidade de Goiânia. Mensagens pedindo ajuda financeira para pagar o tratamento médico do cantor circulam na internet e em vários grupos no WhatsApp. "Viemos a público esclarecer que o referido pedido de auxílio não partiu da família nem do escritório que administra a carreira do artista. Dessa forma, alertamos ser inverídica a notícia de que há necessidade de colaboração financeira no momento e comunicamos que todas as informações confiáveis permanecerão sendo prestadas nos canais oficiais da dupla Cleber & Cauan".