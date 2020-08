Emílio Surita está com a Covid-19

Os fãs do 'Programa Pânico', da Rádio Jovem Pan, estavam estranhando a ausência de Emílio Surita na apresentação da atração nos últimos dias. A última vez, que ele comandou o programa foi na quinta-feira (13), e desde então, vem sendo substituído por Daniel Zukerman. Ninguém sabia o que tinha acontecido com o apresentador até que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), um dos entrevistados do dia, revelou nesta terça-feira (18) que Surita está com a Covid- 19. "Mandando um abraço para o Emílio Surita, que deve estar nos acompanhando. Como eu, está se recuperando da Covid, em isolamento. Como eu estou, na minha casa, solitário, com a minha esposa. Deixo um grande abraço, para que ele se recupere".

A informação vazada foi tratada com bom humor pelos integrantes do programa. O humorista Rogério Morgado comentou: "Boa, fofoquito. Obrigado, viu? Nem a gente sabia, obrigado". Zukerman continuou dizendo que o governador deu uma notícia exclusiva e o jornalista Vitor Brown completou: "primeiro furo do governador", sob gargalhadas de Doria.