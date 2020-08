Acaba o casamento de Perlla e o músico Cassio Castilhol

Esta coluna já tinha estranhado que a cantora Perlla não só apagou todas as fotos com o marido Cassio Castilhol como deixou de segui-lo nas redes sociais. O mesmo aconteceu com o músico. Nesta terça-feira (18), veio a bomba: os dois se separaram recentemente.

Perlla e Cássio estavam juntos desde 2011 e é a segunda vez que o relacionamento chega ao fim. A primeira foi no início de 2019, logo após a participação da cantora no reality da Record TV, 'A Fazenda'. Perlla acabou sendo acusada de ter traído o marido com Aloísio Chulapa em uma das festas da atração. Eles passaram a metade do ano separados, inclusive, chegaram a namorar outras pessoas. Em outubro, os dois reataram a união e compartilhavam frequentemente momentos em família com as filhas Pérola e Pietra.

A coluna tentou falar com a cantora, mas não obteve a resposta até o fechamento da matéria. A assessoria de Perlla respondeu que não consegue falar com a sua cliente desde mais cedo.