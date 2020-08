Repórter se assusta com raio durante link e grita ao vivo: 'Ai, meu Deus'

A repórter Vanessa Aguiar da TV Tem, uma emissora afiliada à Rede Globo localizada em Sorocaba, São Paulo, levou um baita susto durante um link ao vivo quando um raio caiu bem perto da equipe. Ela já terminava de gravar a abertura da matéria quando se assustou com a força do relâmpago e não pensou duas vezes na hora de sair do enquadramento da câmera e gritar "Aí, meu Deus'. Aliás, o temporal que caiu na região nesta segunda-feira (17) pegou vários moradores desprevenidos e a região ficou tumultuada. Fãs de Vanessa brincaram com a situação nas redes sociais e ela levou tudo na esportiva: "Genteeeee! Olha esse clarão. Não dava para manter a tranquilidade".







Ver essa foto no Instagram Até eu me assustei com ela Uma publicação compartilhada por Virei Jornalista (@vireijornalista) em 17 de Ago, 2020 às 12:57 PDT