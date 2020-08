Rafinha Bastos ameaça contar as 'verdadeiras' histórias do CQC

Rafinha Bastos resolveu colocar mais lenha na fogueira desde que Marcelo Tas virou alvo de críticas nas redes sociais após entrevistar Marcelo Adnet no programa 'Roda Viva', da TV Cultura, nesta segunda-feira (17). Tas assumiu que não aprova que humoristas se posicionem politicamente. "Eu admiro em você é justamente o poder crítico que você tem com personagens da esquerda e da direita. Se eu sei que você é de esquerda, para mim perde um pouco", disse para Adnet.

Rafinha Bastos não perdoou o apresentador com quem dividiu a banca do extinto humorístico CQC, da Band, nesta terça-feira (18). "Só agora vocês perceberam que o Tas é o véio da Havan?", comentou Rafinha no Twitter, provocando uma avalanche de comentários. Em outro tweet, ele fez uma ameaça deixando os seguidores curiosos. "Talvez seja a hora de publicar o meu livro 'A Verdadeira História do CQC. No aguardo do contato de alguma editora interessada". Eita!