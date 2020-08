Quem acompanha a ex-BBB Marcela Mc Gowan nas redes sociais já começou a notar a mudança de comportamento da médica ginecologista em relação à exposição de seu corpo. Atualmente, Marcela vem passando por cima de julgamentos e críticas por uma nobre causa: mostrar na internet o corpo real, que toda mulher tem, mas muitas escondem. Ela criou um quadro chamado ‘Segunda da Autoestima’ especialmente para abordar o tema. Na entrevista abaixo, a ex-sister garante se ‘encantar por todas as pautas que permeiam o universo feminino’ e, ao contrário do que muitos acham, revela não ter engordado depois que deixou o reality. “Posto fotos em poses que não postaria antes, com as poses mais relaxadas”.



Dentro do ‘BBB 20’ você inspirava as mulheres sobre a questão de feminismo e da sororidade.Aqui fora a gente vê uma Marcela que influencia mulheres a aceitarem seus próprios corpos do jeito que eles são. O que te levou a levantar essa nova bandeira?

Todas essas pautas que permeiam o universo feminino me encantam. Acredito também que elas dialoguem muito entre si. Falar de pressão estética, de amor próprio, de autoaceitação com mulheres é muito importante. Resolvi incluir essa pauta entre as outras que trato por uma questão pessoal. Ir para o ‘BBB’ me libertou por saber que as pessoas já me viram 24 horas e de todos os jeitos. Eu tirei aquele peso da imagem perfeita da internet. Minha intenção é continuar sendo honesta comigo e com as outras mulheres sobre meu corpo real.

Você se permitiu engordar depois que saiu do reality? Essa é uma forma de mostrar que seu corpo é real?

Na verdade, quando saí do ‘BBB’, eu emagreci porque estava muito deprimida. Conforme fui melhorando, esses quilos acabaram voltando. Estou do mesmo jeito que antes: a diferença é que posto fotos em poses que não postaria antes. Meu corpo é real em qualquer situação, ele acaba refletindo os momentos que estou vivendo.

Quando você diz que seu corpo é próximo do padrão, o que significa exatamente?

Eu digo para que as pessoas não confundam e achem que estou falando de gordofobia, porque não é meu lugar de fala.Eu sempre falo de pressão estética que todas nós mulheres sofremos. Eu posso até ganhar algum peso, mas não sou uma mulher que sofre preconceitos por isso.

O que as pessoas falaram quando você pediu recentemente para o ensaio fotográfico não ter retoques?

Eu peço em todos os ensaios, principalmente os que mostram mais o corpo. Todo mundo aceita bem e acha a ideia legal. Eu faço mais por mim do que qualquer coisa. É um trabalho de me aceitar como sou realmente.



Você já foi modelo. Teve que se prender a algum tipo de padrão ou se sentiu pressionada?

Quando eu era modelo, sofria muita pressão para ficar cada vez mais magra. Passava dias sem comer direito e já cheguei até a passar mal em trabalhos por isso.

Já se sentiu refém de ser aceita porque estava magra?

Sim, antes quando eu engordava um pouco, eu me sentia muito mal. Parecia que só merecia felicidade se estivesse super magra.

Você pensou em emagrecer ou fez alguma reeducação alimentar para entrar no programa? Teve essa preocupação?

Fiquei insegura por alguns momentos pensando que meu corpo não era o padrão ‘BBB’, que sempre teve mulheres bem magras ou super malhadas, mas eu já estava em uma fase de desconstrução disso, então eu mesma percebi o quanto soava absurdo deixar de participar intensamente de uma experiência por isso.



O que as pessoas falam do seu novo visual?

Sobre o cabelo, teve quem amou e quem não gostou, mas as pessoas respeitam. Sobre o corpo, como eu disse, ele continua o mesmo, tem mais a ver com as poses mais relaxadas, mas as pessoas estão amando e se identificando muito com essas ‘Segunda da autoestima’! Tenho recebido relatos