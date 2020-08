Verônica Costa garante ser a dona da 'Furacão 2000', mas Rômulo Costa nega

Quem é o dono da maior marca de funk do Brasil, a Furacão 2000? Verônica Costa diz que é ela, que ganhou do ex-marido, Rômulo Costa, em um acordo feito na Justiça há dois anos, mas Rômulo revela que não é bem assim. Na noite desta terça-feira (18), a disputa ganhou mais um round depois que a Mãe Loira publicou nas redes sociais uma nota de esclarecimento alegando ser a proprietária de direito da marca 'Furacão 2000'. Verônica dá até o número do processo e avisa que, através de sua assessoria jurídica, irá processar quem estiver fazendo o uso indevido do nome 'Furacão 2000' em shows, lives e redes sociais.

O recado foi direto para Rômulo Costa, que no próximo sábado (22), tem uma live da 'Furacão 2000' no Youtube e Facebook. "A marca Furacão 2000 é minha e da minha ex-mulher Virgilaine Dutra há mais de 45 anos. Estamos, inclusive, fazendo lives de 45 anos da 'Furacão 2000', que passa pelo Black Soul até os dias atuais. As apresentadoras, que passaram pela 'Furacão 2000' e deram grande contribuição ao projeto, nem eram nascidas quando eu conheci Gilberto Guarani, meu primeiro sócio. Quando casei com a Virgilaine resolvemos montar uma empresa nossa, a Furacão Produções Artísticas, que está até hoje no mercado de entretenimento, levando o nosso som para o mundo todo. Existem duas ações na Justiça, uma no âmbito federal e uma no âmbito estadual, sem decisão, onde se pede o direito da marca. Como eu disse, sem decisão. A Furação 2000 Produções Artísticas continua sendo do Rômulo Costa e Virgilaine Dutra. E os funkeiros sabem", contou Rômulo com exclusividade à coluna.

"É mais uma nota de esclarecimento de uma decisão judicial final de um acordo entre eu e o Rômulo. As pessoas precisam saber que na hora de contratar e contactar é com a Mãe Loira, comigo, e tem outra coisa a 'Furacão 2000' é da massa funkeira. Precisamos cuidar da história do funk que é a 'Furacão 2000'. Existem alguns mal-entendidos, mas a 'Furacão' é da Mãe Loira, é da massa funkeira", explicou Verônica Costa à coluna e negou qualquer briga com o ex-marido: "Não existiu desavença, não existiu briga. Foi um acordo do Rômulo comigo, ele me procurou e entregou a 'Furacão' e nós só legalizamos na Justiça".