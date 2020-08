Que Aline Riscado gosta de dançar todo mundo sabe, mas que a atriz é uma esportista nata foi uma surpresa e tanto para essa humilde coluna. Depois de mostrar habilidade com os pés ao jogar altinha na praia da Barra da Tijuca no final de semana, a ex-bailarina do Faustão partiu para Geribá, em Búzios, na Região dos Lagos e há dois dias faz aulas de surfe. Pelo visto, a moça parece levar jeito porque conseguiu encarar ondas de quem não é tão novato assim na modalidade. Eita, Aline!