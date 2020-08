Nesta quarta-feira (19), Zezé Di Camargo e Luciano comemoram 15 anos do lançamento do badalado filme '2 Filhos de Francisco', justamente no dia do primeiro show em formato drive-in, no Arena Sessions, no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h.

A dupla promete um repertório especial e muitas surpresas durante a apresentação. Clássicos como 'É o amor', 'Flores em Vida', 'No dia em que saí de casa', 'Sonho de amor', 'Pra mudar minha vida', 'A ferro e fogo', 'Vem ficar comigo', 'Coração está em Pedaços' e 'Na hora H' fazem parte do setlist, que irá traduzir os os 29 anos de sucesso do duo sertanejo.

Para participar do evento e dividir palco com o irmão Luciano, Zezé Di Camargo voltou hoje de sua fazenda no interior de Goiás, onde passa o período de distanciamento social ao lado da noiva, Graciele Lacerda, e dos pais Francisco e Helena, "A necessidade de distanciamento social por conta da coronavírus fez com que os drive-ins voltassem com força na indústria do entretenimento. Popular nas décadas de 50 e 60, o serviço oferecido, sem que o cliente precise sair do carro, voltou em todo o mundo. Vai ser histórico, vai ser emocionante. Prometemos muito romantismo”, explica Zezé.