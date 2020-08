Darlin Ferrattry ensaia na quadra da escola de samba Império Serrano

O Carnaval de 2021 ainda não está confirmado, mas tem rainha de bateria que se fez presente no primeiro ensaio dos ritmistas de sua escola. Nesta terça-feira (18), Darlin Ferrattry sambou e acompanhou de perto os preparativos do coração da Império Serrano, em Madureira. A mãe da cantora Lexa fez questão de usar máscara de proteção durante o treino seguindo as recomendações médicas contra a pandemia do coronavírus. Já os ritmistas esqueceram do item obrigatório em lugares fechados. Alô, alô minha gente! Isso ainda não pode.