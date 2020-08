Nesta quarta-feira (19), dona Maria do Céu, mãe de Gugu Liberato, completa 91 anos. E, como uma forma de homenagear a matriarca da família, a assessora Esther Rocha usou o perfil do apresentador para escrever um texto para Maria do Céu, utilizando as palavras que ouvida de Gugu ao falar da mãe. Confira:

"Querida mãe, hoje é seu dia!

Eu não estou perto para seus olhos, mas você sabe que sempre estarei ao seu lado. Se a vida nos pregou uma peça e me levou pra longe, ela também nos mostrou que nosso amor e infinito, não importa o tempo ou o espaço, somos ligados eternamente.



Não te mando flores, não tenho presentes pra te dar, mas tenho algo que e só nosso: meu amor por você, minha gratidão e toda a paz, que você sempre me transmitiu e transmite ate hoje.



Olhe para o céu minha mãe e saiba que não estou tao longe, quanto pode imaginar. Estou bem pertinho de você, te olhando com o coração, sentindo o seu abraço e me encantando com o seu sorriso.



Pela primeira vez te mando um recado, mas esse e um recado especial. Uma mensagem que comprova que estaremos sempre unidos, sempre lado a lado.



Te amo minha mãe Maria do Céu e te mando o meu amor traduzido, em algumas imagens.

Hoje é seu aniversario e lembre-se: quero te ver sorrir, sempre! Seu sorriso vai chegar aqui como o soprar de um vento manso, fresco e confortante, como a luz de um entardecer tranquilo, como aquele abraço que só você soube me dar.



Com a certeza que nosso amor e eterno,

Com todo amor do mundo, do universo, do infinito,

Com amor,

Do seu filho Toninho.



P.S.: Hoje o dia é todo dedicado a dona Maria do Céu Liberato, e eu, Esther Rocha, tomo a liberdade de entrar nas redes do Gugu para escrever algumas palavras que sempre ouvi ele dizer quando o assunto era sua mãe. Tenho certeza, que de onde estiver ele ficara feliz".