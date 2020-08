Internada desde a última terça-feira (18) na unidade de emergência do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador (BA), Neusa Borges tem previsão de alta para sexta-feira (21). A atriz deu entrada com um quadro clínico de mal-esta e, após realizar uma série de exames diagnósticos, foi descartado acidente vascular cerebral (AVC) e detectadas hérnias de disco na coluna. "Devido às fortes dores relatadas pela paciente, foi necessária administração de morfina. Neusa, desde a sua chegada, encontra-se lúcida e orientada". diz o boletim do hospital.