Em entrevista ao produtor Rodrigo Oliver, o ator Marcos Oliveira, eterno intérprete do Beiçola, em 'A Grande Família', fala sobre vida pessoal e seus projetos de carreira, como a estreia da terceira temporada da série 'O Dono da Lua', no próximo dia 24, no Multishow. Mas o que mais chamou atenção desta coluna foi uma revelação feita pelo artista: aos 68 anos, ele confirmou já ter feito sexo a três. "Já! Nossa, é muito bom. Eu fiz na Europa, que eram mais civilizados, né... Nossa, muito bom. A minha carência foi pro zero. Façam, aproveitem", aconselha o ator.

E ao ser questionado se ainda mantém contato com os demais atores do elenco de 'A Grande Família', o ator foi direto ao responder que não, mas sem entrar em detalhes sobre o motivo do afastamento. Entre outras novidades, Marcos Oliveira ainda fez um certo suspense quanto ao seu show que será exibido entre os dias 10 e 12 de outubro.

Confira a entrevista completa: