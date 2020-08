Uma entrevista que Angélica concedeu ao canal de Sabrina Sato rendeu assunto para esta coluna compartilhar. A apresentadora abriu o coração ao falar sobre assuntos como gravidez, sexo, casamento e temas ligados à sua vida pessoal. Angélica se mostrou muito bem resolvida quando o assunto é vibrador. Perguntada se já usou, ela não só confirmou que sim, como também defendeu o uso do brinquedo sexual.

"Já, claro. Gente, vamos lá. Tem uma coisa que a maturidade traz que é a segurança emocional, intelectual e sexual. Acho que para a mulher se conhecer tem que passar pelo vibrador e falar sobre isso, Você tem que se tocar, se sentir. É uma coisa que homem já faz desde cedo. Hoje, a gente fala tanto de empoderamento feminino e isso é fundamental", relatou a apresentadora. Acho que o vibrador pode ser um aliado. O homem também foi castrado de sua sensibilidade, essa história de ele não poder chorar, se sentir, e competir com o vibrador... Isso tudo é muito triste para ele também", disse a mulher de Luciano Hulk.



Ela também confessou pra japa que já mandou nudes. "Claro! Lógico! Agora que estou contando aqui não vou mandar mais porque alguém pode vazar, mas, antes, mandei muito", revela. Sabrina, por outro lado, descartou a possibilidade. "Não mando, morro de medo. Tenho foto no meu celular, mas o Duda é chato, não gosta nem no Facetime. Ele é psico nisso."

Já sobre seu relacionamento com Luciano Huck, Angélica contou uma curiosidade: no primeiro beijo do casal, ela estava namorando outra pessoa. "Ele me queria na estreia do programa (Caldeirão) e falou que ia me entrevistar em Fernando de Noronha. A gente fez a entrevista, ficamos lá dois dias e rolaram os beijos lá, porque não teve jeito de escapar, foi um negócio assim... Mas eu não podia namorar, eu estava namorando. Enfim, deixa pra lá, mas não dava, tava bem enrolada", disse a apresentadora.

Quanto à gravidez, Angélica disse não gostar do processo da gestação. "Eu não gosto da gravidez, gosto do filho no colo. Nasceu, pode me dar. Passo muito mal, sofro muito, fico de repouso... Para mim, o processo da gravidez é ruim, eu fico mal humorada, enjoada, não me reconheço. Depois, é maravilhoso. Eu adoro amamentar, todo o resto é bom. Na época (da filha Eva), eu fiquei tão apaixonada por ela que não queria sair do quarto. Fiquei quase seis meses assim."

Já Sabrina revelou que curtiu muito o período da amamentação, mas acabou perdendo a libido. "Eu fui parar de amamentar para tentar me reencontrar com a mulher Sabrina. Eu não tinha vontade de fazer nada, só queria ser mãe. Depois de oito meses minha vontade de transar não existia. Eu fui procurar ajuda médica."

Assista a entrevista completa: