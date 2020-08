A equipe da dupla Cleber e Cauan divulgou novo boletim médico do sertanejo Cauan Máximo, que permanece internado desde a última semana, após ser diagnosticado com a Covid-19. Na UTI, o cantor não apresentou evolução ou piora em seu quadro clínico de ontem pra hoje e segue aguardando a realização de nova tomografia, que deve acontecer nos próximos dias.

Galeria de Fotos Cauan Máximo Reprodução de internet Cauan Máximo Reprodução de internet Cauan Máximo Reprodução de internet Cleber & Cauan Reprodução Cleber & Cauan Reprodução Cantor está internado em Goiânia Reprodução/Instagram

"Cauan Máximo continua internado na UTI, em estado grave, mas mantém-se estável e com quadro clínico mantido. Está em uso de oxigenioterapia contínua (24h por dia). Os exames de laboratório não mostraram mudanças significativas de ontem pra hoje. Não fez nova tomografia, que o será nos próximos dias, a critério da equipe médica. Agradecemos a todos os fãs, amigos e à imprensa pelo carinho com o Cauan neste momento tão difícil, pra ele e pra todos. Solicitamos que continuem as orações e as mensagens positivas, o que é importante para a recuperação dele. Estamos confiantes na cura do nosso amigo Cauan", diz o comunicado.