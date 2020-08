Vídeo: Novo Bicho Papão? Pais usam nome de Gusttavo Lima para deixar crianças apavoradas

Esta matéria busca entender se temos um Bicho Papão da nova geração no Brasil. A coluna até agora não entendeu como essa história toda começou, mas o fato é que, alguns pais e mães brasileiros têm usado o nome de Gusttavo Lima para assustar crianças desobedientes em casa. Basta falar o nome do sertanejo na frente dos pequenos para que eles fiquem extremamente apavorados e comecem a chorar aos berros. Nas imagens que a coluna resgatou da internet, uma das internautas assusta até o seu cachorro de estimação ao falar o nome do cantor na frente do bichano.

O meme com o nome de Gusttavo Lima, é claro, logo virou discussão nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Após a repercussão, a coluna procurou a assessoria de Gusttavo Lima para saber se o sertanejo se pronunciaria sobre o meme em questão, mas estamos há dois dias aguardando uma resposta e, até agora, nada!



Assista aos vídeos do meme: