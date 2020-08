O apresentador Luciano Faccioli está internado no Hospital São Camilo, em São Paulo, com a Covid-19. O âncora do programa 'Papo em Dia', todas as manhãs na Rede Brasil, vinha se queixando de alguns sintomas da doença há dias. Na segunda-feira (17), ele chegou a passar pelo posto de saúde da unidade hospitalar e foi liberado. No dia seguinte, ele retornou e acabou sendo internado como mais um caso de coronavírus.

A coluna soube que o quadro de Faccioli é estável, mas os médicos estão apreensivos por causa da pressão irregular. Os infectologistas têm duas preocupações: o risco de trombose e a saturação oscilando bastante em função do paciente ser diabético, hipertenso e obeso.

A assessoria do Hospital São Camilo confirmou que Luciano Faccioli recebeu um pronto atendimento no início da semana na unidade e foi liberado. "Não podemos dar informações sobre internações dos pacientes", informou o órgão.

Luciano Faccioli confirma que está com a Covid-19 - Reprodução Mas o próprio apresentador confirmou a doença com uma postagem nas redes sociais:

Já a assessoria da Rede Brasil confirmou que o apresentador está internado com a Covid-19 em um hospital de São Paulo e enviou uma nota: "Por solicitação do jornalista, radialista e apresentador Luciano Faccioli, informamos que nesta quarta-feira (19), ele testou positivo para Covid-19.Apesar de ter adotado cuidados preventivos pessoais, em ambientes e em relacionamentos, talvez pela sua movimentação e atividades diárias, em algum momento, foi contagiado".

Veja o comunicado na íntegra:

Por solicitação do jornalista, radialista e apresentador Luciano Faccioli, informamos que nesta quarta-feira (19), ele testou positivo para Covid-19.Apesar de ter adotado cuidados preventivos pessoais, em ambientes e em relacionamentos, talvez pela sua movimentação e atividades diárias, em algum momento, foi contagiado.

Assim, Faccioli torna o fato público para que as pessoas que tiveram contato com ele possam também adotar as providências que julgarem necessárias frente a isso.



Faccioli apresenta poucos e leves sintomas, passa bem, com medicação específica e encontra-se em internação clínica e isolamento, conforme protocolos de saúde, e determinação médica.



Nesta segunda 17, pelo desconforto de dor na garganta, recorreu ao hospital de costume onde foram realizados exames, inclusive um teste com resultado negativo para Covid-19, sendo diagnosticado uma bronquite leve, decorrente da mudança climática e assim recebeu alta para repouso e medicação em casa.



Por prevenção, nesta terça-feira (18), Faccioli realizou outros testes e um dos resultados hoje recebidos acusou positivo.



Ora permanece nas mesmas condições acima citadas, acrescida de medicação específica.

Havendo qualquer alteração, informaremos mesma forma.