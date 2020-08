Thaís de Campos cria cursos para profissionais na área das artes e estreia coluna em site

Atualmente no ar com a personagem Alice, em 'Fina Estampa', a atriz e diretora Thaís de Campos ficou feliz ao saber que vão reprisar mais uma vez a novela ' A Viagem', quando interpretou Andressa em um dos maiores sucessos da teledramaturgia da Globo. Mesmo morando em Portugal, a atriz está com vários projetos em andamento como aulas online de teatro na Escola de Atores Wolf Maya e o recém-criado curso 'Segredos da Câmera para Jovens Atores', que ela criou para ajudar profissionais de todas as áreas de televisão, teatro e cinema.

“A ideia do curso veio em meio a pandemia. Nesta época atípica, em que fomos forçados a ficar em casa e nos comunicarmos em plataformas online, vi muito despreparo de vários profissionais que não têm a menor ideia das técnicas de falar para uma câmera e eu resolvi passar a minha experiência", contou Thaís , que estreia a sua coluna semanal 'O Olhar de Thaís de Campos', no Site Tatiana Maximo. “A minha intenção com esta coluna é chegar mais perto do meu público, e juntos, contribuirmos para o crescimento de muitos, como uma cadeia de energia positiva e incentivadora. Vai ser uma verdadeira troca de experiências", explicou a atriz.