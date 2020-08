Como a coluna antecipou, o casamento de Perlla e Cassio Castilhol acabou. O músico se pronunciou nesta quarta-feira (19) sobre a separação de Perlla. O ex-marido da cantora fez um desabafo nos stories do Instagram e negou ter passado qualquer informação para a imprensa sobre o fim do casamento. "Só para explicar para quem não entendeu, sim, estou separado! O motivo ainda não me pronunciei, nem a outra parte. Tem saído coisa na mídia que eu me pronunciei sobre o ocorrido, porém não é verdade", disse Cassio.



Ele garantiu que ainda irá falar o motivo da separação e completou: "Eu não tenho assessoria alguma, não sou artista ou famoso para isso. Então ninguém responde por mim". E finaliza: "Volto a dizer que, se necessário, me pronunciarei através de vídeo para todos saberem que realmente fui eu".

Os dois estavam juntos desde 2011 e tem duas filhas: Pérola, de oito anos, e Pietra, de sete. Essa é a segunda vez que a relação dos dois chega ao fim. A primeira foi no início do ano passado, logo depois da participação da funkeira no reality 'A Fazenda', da Record TV. Na ocasião, Perlla acabou sendo acusada de ter traído o marido com Aloísio Chulapa em uma das festas do programa. Os dois passaram a metade do ano separados e até namoraram outras pessoas. Em outubro, os dois reataram o casamento.