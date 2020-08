Youtuber e ex-Pânico, Lucas Maciel estará em 'A Fazenda'

Esta coluna que ninguém lê conseguiu descobrir o nome de mais um peão que estará na edição deste ano de 'A Fazenda'. Lucas Maciel faz sucesso no Youtube, mas também é ator e hoje trabalha, entre outros projetos, como influenciador digital na internet. O rapaz, que mora em São Paulo, é ex-integrante do extinto 'Pânico na Band'.

Lucas Maciel se juntará ao time de peões já listados por esta colunista com exclusividade. São eles: MC Mirella, Jojo Todynho, a ex-miss Brasil Jakelyne Oliveira, Cristiane Maravilha, a influenciadora Marina Ferrari, a ex-panicat Carol Narizinho, o sertanejo Mariano, que faz dupla com Munhoz, o raper Krawk e o influenciador Lipe Ribeiro. Além destes, os nomes do cantor Biel, da influenciadora Stéfany Bays e do influenciador Orlandinho Milanello também circulam como certos no reality.

'A Fazenda' estreia no próximo dia 8. Os peões já estão em São Paulo para a realização dos exames médicos. Neste sábado (22) já começa o pré-confinamento dos participantes em um hotel na capital paulista. Eles devem ficar 15 dias pré-confinados e do hotel serão levados pela produção direto para a sede do programa, onde ficarão aguardando a tão esperada estreia. Cada peão que assinou com a Record TV receberá o cachê de R$ 70 mil por sua participação. O pagamento será feito em três vezes.