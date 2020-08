Luciano Camargo investe em outro ritmo musical

O sertanejo Luciano Camargo resolveu investir em outro ritmo musical. O cantor está a todo vapor com os preparativos de seu primeiro álbum gospel, que deverá ser lançado em breve. Segundo a coluna soube, o novo trabalho do artista já está perto de ser finalizado. Luciano sempre foi apreciador do ritmo gospel, não por acaso ele tem playlists só de canções deste gênero musical. Mas os fãs de Zezé di Camargo e Luciano podem descansar tranquilos, já que o novo projeto gospel de Luciano é um trabalho paralelo ao que ele já faz com o irmão, Zezé.