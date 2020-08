Record garante liderança na audiência com 'A Hora do Venenoso'

As tardes têm sido de festa nos bastidores da Record. A emissora tem alcançado a liderança com o quadro 'A Hora do Venenoso', do programa 'Balanço Geral'. Nas últimas semanas, a Record tem alcançado os dois dígitos na audiência, chegando a liderar com 12 pontos de diferença contra o segundo lugar, a Globo, com 9. Tino Júnior e Ana Paula Portuguesa apresentam o quadro falando sobre o mundo dos famosos e dando um toque leve e divertido às tardes na TV. Quem foi que disse que fofoca não dá audiência?